 

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Наоми Кэмпбелл, Хайди Клум и другие отметили День независимости

05.07.2021, 18:26, Разное
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В минувшее воскресенье, 4 июля, жители Соединенных Штатов с размахом отмечали машстабный национальный праздник – День независимости. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости, означающая свободу страны от Королевства Великобритании. Обычно этот праздник отмечают фейерверками, парадами, барбекю, карнавалами, ярмарками, концертами, бейсбольными матчами, семейными встречами и другими активностями – в общем, американцы в этот день гуляют на полную катушку.

В отличие от прошлого года, на этот раз американцы не были стеснены столь строгими коронавирусными ограничениями. По этому случаю американцы по традиции ушли на длинные выходные, которые провели в кругу родных и друзей. На день вместе собрались исполнительницы главных женских ролей в сериале “Друзья” Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу, которые пригласили в свою теплую компанию актрису Лору Дарн. Холли Берри провела воскресенье со своим бойфрендом Ваном Хантом, Кэтрин Зета-Джонс – с семьей, Николь Шерзингер – с возлюбленным Томом Эвансом. Другие же просто поделились с миллионами своих подписчиков яркими кадрами в бело-сине-красных тонах.

HELLO.RU собрал самые яркие фото и видео, опубликованные в звездных Instagram-аккаунтах. Чтобы перейти в фотогалерею, кликните на фото ниже.

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