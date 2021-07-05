Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Наоми Кэмпбелл, Хайди Клум и другие отметили День независимости
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В минувшее воскресенье, 4 июля, жители Соединенных Штатов с размахом отмечали машстабный национальный праздник – День независимости. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости, означающая свободу страны от Королевства Великобритании. Обычно этот праздник отмечают фейерверками, парадами, барбекю, карнавалами, ярмарками, концертами, бейсбольными матчами, семейными встречами и другими активностями – в общем, американцы в этот день гуляют на полную катушку.
В отличие от прошлого года, на этот раз американцы не были стеснены столь строгими коронавирусными ограничениями. По этому случаю американцы по традиции ушли на длинные выходные, которые провели в кругу родных и друзей. На день вместе собрались исполнительницы главных женских ролей в сериале “Друзья” Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу, которые пригласили в свою теплую компанию актрису Лору Дарн. Холли Берри провела воскресенье со своим бойфрендом Ваном Хантом, Кэтрин Зета-Джонс – с семьей, Николь Шерзингер – с возлюбленным Томом Эвансом. Другие же просто поделились с миллионами своих подписчиков яркими кадрами в бело-сине-красных тонах.
HELLO.RU собрал самые яркие фото и видео, опубликованные в звездных Instagram-аккаунтах. Чтобы перейти в фотогалерею, кликните на фото ниже.
Джаред ЛетоКликните на фото для просмотра галереи
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотреть комментарии → Комментариев нет