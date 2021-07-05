 

Мужчина пытался вывезти из Украины сверток с каннабисом, спрятанный в бороде – таможня

05.07.2021, 18:16, Новости дня
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Полиэтиленовый сверток черного цвета с каннабисом обнаружили во время досмотра автобуса, следовавшего в Россию. Наркотик учуял фокстерьер Арчи.

“Пришлось мужчине доставать из бороды сверток с веществом. Гражданин пояснил, что каннабис перемещал через таможенную границу Украины для собственного потребления, но во время устного декларирования не заявил о наличии запрещенных или ограниченных к перемещению товаров”, – отметили в сообщении.

В отношении злоумышленника составили протокол, сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета изъяли.

https://www.facebook.com/KHcustomsUA/posts/380902023415844

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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