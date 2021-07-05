 

В Одесской области из-за аварии на Молдавской электростанции обесточены 96 населенных пунктов

05.07.2021, 18:16, Новости дня
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“В 13.38 произошло аварийное отключение линии 110 кВ Молдавской государственной районной электрической станции, которая питает наши подстанции “Раздельная” и “Кучурганы” в Одесской области. Сейчас без света остаются 96 населенных пунктов полностью и еще 47 частично в Раздельнянском и Одесском районах”, – говорится в сообщении.

Как отметили в ДТЭК, восстановление электроснабжения станет возможным после устранения неисправностей на оборудовании электростанции.

“Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы подключить к сети наших клиентов и в первую очередь социально важные объекты”, – подчеркнули в компании.

https://www.facebook.com/dtekoem/posts/567650641311213

Контекст:

Молдавская государственная районная электростанция расположена в городе Днестровск в Приднестровье. Запущена в эксплуатацию 26 сентября 1964 года. Общая мощность станции составляет 2520 МВт.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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