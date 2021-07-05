В Одесской области из-за аварии на Молдавской электростанции обесточены 96 населенных пунктов

“В 13.38 произошло аварийное отключение линии 110 кВ Молдавской государственной районной электрической станции, которая питает наши подстанции “Раздельная” и “Кучурганы” в Одесской области. Сейчас без света остаются 96 населенных пунктов полностью и еще 47 частично в Раздельнянском и Одесском районах”, – говорится в сообщении.

Как отметили в ДТЭК, восстановление электроснабжения станет возможным после устранения неисправностей на оборудовании электростанции.

“Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы подключить к сети наших клиентов и в первую очередь социально важные объекты”, – подчеркнули в компании.

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Контекст:

Молдавская государственная районная электростанция расположена в городе Днестровск в Приднестровье. Запущена в эксплуатацию 26 сентября 1964 года. Общая мощность станции составляет 2520 МВт.

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