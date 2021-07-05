 

Таджикистан поручил мобилизовать военных из-за ситуации с талибами в Афганистане

05.07.2021, 18:16, Новости дня
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“Верховный главнокомандующий вооруженными силами Таджикистана поручил министру обороны Республики Таджикистан мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном”, – говорится в сообщении.

Рахмон поручил обратить внимание на все нарушения на государственной границе, в том числе на предупреждение транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков и усиление пограничного потенциала, рассказали в администрации президента.

Контекст:

Таджикские пограничники 3 июля пустили в свою страну более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками движения “Талибан”. Тогда обострилась ситуация в афганской провинции Бадахшан, талибы захватили пограничную комендатуру Овез в районе Хохан.

Талибы начали расширять влияние по всей стране после того, как США начали вывод войск, закрыли некоторые базы и передали их афганскому правительству. С мая этого года по состоянию на конец июня боевики захватили более 50 из 370 районов Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани вынужден был сменить министров обороны и внутренних дел, а также начальника штаба армии на фоне увеличения потерь после усиления боевых действий с талибами.

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали близкие союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”.

Представители США и радикального движения “Талибан” 29 февраля 2020 года подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.

25 марта президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты не успеют вывести своих военных из Афганистана в сроки, оговоренные с движением “Талибан”, “по разным тактическим причинам”.

США начали вывод войск в апреле. По словам Байдена, после убийства в 2011 году главаря террористической организации “Аль-Каида” Усамы бен Ладена военное присутствие США в Афганистане “становится все более неясным”.

По информации Reuters, американские войска планируется вывести до 11 сентября.

По данным Пентагона, до последнего вывода в Афганистане находилось около 2,5 тыс. американских военнослужащих. На пике, в 2001-м, было 98 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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