Блогер Марьяна Ро: Мама часто кричала папе “Будь ты проклят!”

По словам 21-летней девушки, мать часто ее отцу слова проклятия.

“Да-да-да. Часто кричала на него: “Будь ты проклят!”. Это все”, – призналась Марьяна Ро.

Причина, уверяет блогер, в том, что отец фактически разорился из-за увлечения проститутками.

“У папы появилось дикое желание налево и направо ходить, а всякие молодые простипомы – ну что им нужно от взрослого мужика? Когда у него… Все хотели очень много денег. Папа давал и той, и другой. Дурачок просто. И машинный бизнес… Все рухнуло просто”, – рассказала Марьяна Ро.

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Контекст:

Марьяна Ро (настоящая фамилия – Рожкова) – российский блогер и певица. Сейчас на ее канал в YouTube подписано почти 6,8 млн пользователей. В Instagram у блогера 7,3 млн подписчиков, в TikTik – 6,2 млн. Марьяна Ро записала несколько песен, дебютную, “Идиоты”, выпустила в 2015 году.

Несколько лет состояла в близких отношениях с украинским блогером Ивангаем, пара рассталась в 2016 году. На момент знакомства Марьяне Ро было 15 лет, а Ивангаю – 18.

Сейчас Марьяна Ро состоит в отношениях с российским рэпером Face.

Отец девушки – бизнесмен Виктор Рожков. Когда Марьяне исполнилось девять лет, семья переехала в Японию, где жила в портовом городе Отару, расположенном в юго-западной части острова Хоккайдо. В семье трое детей: кроме Марьяны, есть еще сын Мирослав и дочь Мареся.

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