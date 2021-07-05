 

Таджикистан мобилизует резервистов для укрепления границы с Афганистаном

05.07.2021, 18:14, Новости дня
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Это поручение о мобилизации 20 тысяч военнослужащих глава государства дал в ходе заседания Совета безопасности», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, в связи с обострением ситуации на таджикско-афганской госгранице на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности в приграничных районах и принятия мер по усилению охраны государственной границы.

Как уточнили в пресс-службе, Рахмон поручил членам Совбеза, руководителям силовых структур, правоохранительных органов принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на таджикско-афганской границе. Было поручено с целью защиты государственной границы усилить потенциал охраны границы и направить дополнительные войска в требуемые районы.

Добавляется, что президент Таджикистана поручил наряду с усилением пограничного потенциала уделить особое внимание предотвращению нарушений на государственной границе, в том числе предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.

Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб ранее сообщил в интервью РИА Новости, что ситуация на севере страны, где талибы захватили ряд районов и продолжают продвижение, очень серьезная, но Кабул надеется, что она не выйдет из-под контроля. По его словам, правительственные войска планируют контрнаступление в северных районах.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» на территорию Таджикистана отступили более 1 тыс. афганских военных.



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