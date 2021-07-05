В ЛНР объяснили инициативу привлечь США к нормандскому формату

«Мы говорим об одноразовой встрече, которая не должна и не может ломать устоявшиеся форматы переговоров», – сообщил газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Ранее ЛНР и ДНР впервые призвали привлечь США к переговорам в нормандском формате.

«О договоренностях лидеров РФ и США в Женеве нам известно только из официальных сообщений. Но мы считаем их достаточными, чтобы попытаться активизировать диалог между Киевом, Луганском и Донецком», – считает представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы, дипломатический советник главы республики Родион Мирошник. По его мнению, разрешение конфликта лежит именно в этой плоскости – в треугольнике Киев–Донецк–Луганск, а все остальные этому могут только содействовать.

«Де-факто США всегда присутствовали и оказывали очень серьезное влияние на процессы, связанные с конфликтом в Донбассе. Сейчас с приходом демократов к власти в Соединенных Штатах это влияние на украинскую власть еще больше усилилось», – говорит представитель Контактной группы.

«Поэтому мы и предлагаем представителю США принять официальное участие в нормандском формате на уровне советников лидеров и высказать свою точку зрения на процессы урегулирования. Тем более, что в США официально декларируют приверженность Минским соглашениям. Провести встречу мы предлагаем с участием представителей обеих сторон конфликта – Киева и Донбасса, и в присутствии заинтересованных сторон, входящих в нормандский формат», – отметил собеседник.

«Мы говорим об одноразовой встрече, которая не должна и не может ломать устоявшиеся форматы переговоров. Инициируя этот формат, мы настроены на прекращение кровопролития и мирное разрешение конфликта», – отметил Мирошник.

В понедельник Луганская и Донецкая народные республики предложили провести встречу «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина) вместе с представителями США. Об этом Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник также анонсировал, что в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон тот обсудит со своим американским коллегой Джо Байденом привлечение США к урегулированию в Донбассе. «Будет ли это роль путем прямого участия в «нормандском формате» или какого-то параллельного трека, который будет пересекаться с «нормандским форматом», – это предмет разговора», – цитируют министра «Украинские новости». Точные даты визита, по его словам, пока не определены.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что участие Вашингтона «допускалось», но «вопрос в том», насколько «конструктивной» будет роль США – понимают ли они, что «без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс». По словам Рябкова, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать.