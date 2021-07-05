Иммунолог Крючков рассказал, существует ли лекарство от коронавируса

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, существует ли на самом деле лекарство от коронавируса. По его словам, о каких-то чудодейственных препаратах не может идти и речи.

На ранней стадии развития коронавируса хорошо зарекомендовали себя моноканальные антитела. До пандемии они применялись в ходе лечения тяжелых заболеваний, в том числе аутоиммунных. Когда в организм попадает антиген, то стимулируется выработка большого числа антител.

В случае с COVID-19 существует ряд разрешенных методов лечения моноканальными антителами. Однако они эффекты только в первые дни заболевания. По некоторым данным, эти средства способны уменьшить риск летального исхода на 87%, но у людей должны присутствовать легкие или же умеренные симптомы. В больнице заболевшие обычно оказываются уже в более тяжелом состоянии, поэтому в проведении подобной терапии нет смысла.

Другую задачу решают противовоспалительные моноканальные антитела. Их используют для лечения тяжелых состояний, к которым относится цитокиновый шторм, дистресс-синдром. Если говорить о биомедицинских клеточных продуктах, то они не зарегистрированы в России. На ранних стадиях заболевания они могут показывать хорошие результаты. Об этом говорят проведенные в мире испытания. Эффект от противовирусных препаратов оценить тяжело. Симптоматические средства не подавляют вирус, но препятствуют развитию осложнений, вызванных коронавирусом.

Источник: doctorpiter.ru