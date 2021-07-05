Компьютер предложил искать разумную цивилизацию в центре Млечного Пути

Компьютерное моделирование предложило искать разумную цивилизацию ближе к центру Млечного Пути. Именно там, по версии учёных, можно найти доказательства существования более развитой формы жизни во Вселенной.

Исследователи космического пространства уже не первый раз при помощи компьютерных симуляций пытаются найти области, где возможно появление развитых цивилизаций. Новый эксперимент отличается тем, что в него внедрили параметры движения не только звёздных скоплений, но и всей галактики Млечный Путь. Также для моделирования были установлены рамки, включающие в себя длительность жизни одной цивилизации и скорость их космических кораблей для колонизации. Согласно расчётам, разумная жизнь могла использовать межзвёздные корабли, развивающие скорость до 30 км/сек., а дальность полёта не превышала 10 световых лет. Время жизни одной колонии составляло 100 млн лет. За это время инопланетная цивилизация, в теории, либо умрёт, либо сменит место дислокации. В итоге с таким набором данных компьютер показал, что самая большая вероятность встретить инопланетян находится ближе к центру Млечного Пути.

Эксперты объяснили подобный вывод симуляции. Всё дело в расстоянии между звёздными системами и количеством планет. Чем дальше от центра Млечного пути, тем расстояние больше, а планет в самих системах меньше. Таким образом, наиболее сконцентрированная среда как раз ближе к ядру галактики. Именно там идеальные условия не только для развития жизни, но и для колонизации других звёздных скоплений.

Источник: mir24.tv