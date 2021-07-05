Цена неубиваемого 4-дюймового смартфона Cubot KingKong Mini 2 снизилась на 5 тысяч рублей

На российском рынке мобильных телефонов подешевел ещё один интересный смартфон. AliExpress снизил цену на 4-дюймовый неубиваемый Cubot KingKong Mini 2 сразу на 5 тысяч рублей.

Большинство современных смартфонов имеют большие экраны, что не очень удобно в пользовании. Иным путем решила пойти китайская компания Cubot, KingKong Mini 2 – аппарат, который производитель позиционирует, как неубиваемый, имеет компактные размеры. Диагональ дисплея девайса составляет всего 4 дюйма, при этом вверху QHD+ панели сделан небольшой вырез под фронтальный объектив на 8 миллионов точек.

Основная камера здесь одинарная и дополнена сильной вспышкой, разрешение датчика составляет 13 мегапикселей. Продуктивность и быстродействие Cubot KingKong Mini 2 обеспечивает восьмиядерная однокристальная платформа MediaTek 6761. Дополняет процессор чип оперативной памяти ёмкостью 3 гигабайта, а для хранения данных предусмотрен 32-гигабайтный накопитель. Работает девайс на десятой версии Android, также в нем есть USB-C, слот для двух сим-карт и идентификация владельца по лицу.

При этом аппарат облачён в корпус, выполненный из ударопрочного пластика и металла. Кроме того, смартфон выдерживает экстремальные условия окружающей среды благодаря наличию защиты согласно стандарту IP68 от воды, пыли и грязи. Если при выходе стоимость Cubot KingKong Mini 2 составляла 12 тысяч рублей, то сейчас его можно заказать на AliExpress со скидкой в 5 тысяч рублей.

Источник: www.ixbt.com