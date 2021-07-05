Главные фильмы оскароносного режиссера Владимира Меньшова

Режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни. Знаменитости

не стало 5 июля. Как сообщили в “Мосфильме”, кинематографист умер “от последствий коронавирусной

инфекции”.

Незадолго до кончины Владимира Валентиновича поместили

в одну из московских больниц. У кинематографиста диагностировали вирусную пневмонию.

Тогда сообщалось, что недуг протекает в легкой форме. К сожалению, организм знаменитости не выдержал столкновения с коварной заразой.

Владимир Меньшов окончил актерский факультет школы-студии

МХАТ, а также аспирантуру при кафедре режиссуры во

ВГИКе. Первую роль в кино Владимир Валентинович получил только в 31 год – в короткометражной

ленте “Счастливый Кукушкин”. Через шесть лет после выхода этой картины

на экраны состоялся дебют Меньшова как режиссера – он представил на суд

общественности фильм “Розыгрыш”. Драма, повествующая о жизни учащихся

школы, очень полюбилась зрителям и принесла его создателю престижную

государственную премию.

В 1979 году свет увидела еще одна картина Владимира Меньшова

“Москва слезам не верит”. Историю трех девушек из провинции,

покоряющих столицу, полюбили не только в СССР, но и за рубежом. Лента получила

премию “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”. Главную роль в ленте “Москва слезам не верит” сыграла актриса

Вера Алентова – жена Владимира Меньшова.

Еще одной заметной киноработой Владимира Валентиновича является

советская лирическая комедия 1984 года “Любовь и голуби”. Через год

после премьеры картина с Александром Михайловым, Ниной Дорошиной и Людмилой

Гурченко в главных ролях удостоилась премии “Золотая ладья” на

Международном кинофестивале в Торремолиносе. “Любовь и голуби” – это по-настоящему народная картина, цитаты из которой давно стали крылатыми.

В 1995 году Владимир Меньшов снял комедию-фарс “Ширли-мырли”.

Зрители приняли ленту на ура, однако критики встретили ее довольно прохладно. В

главных ролях кинематографист снял малоизвестного тогда Валерия Гаркалина и

любимую супругу Веру Алентову. Меньшов признавался, что очень хотел сделать фильм

о перестройке, отразить на экране обстановку, царившую в распавшейся стране. “Ширли-мырли”

– первая работа, которой режиссер заинтересовался после выхода картины

“Любовь и голуби”.

Фильм 2000 года “Зависть богов” – еще одна резонансная

киноработа Владимира Меньшова. Лента разделила общественность на два лагеря –

одни хвалили фильм, другие ругали на чем свет стоит. Главная претензия

недовольных картиной – откровенные сцены с участием Веры Алентовой. 57-летняя актриса

представала перед камерой в чем мать родила.