Названы отличительные симптомы штамма “дельта”

Доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко назвал основные симптомы. По его словам, у людей, подхвативших штамм “дельта”, чаще всего наблюдаются сильные головные боли, высокая температура, нарушения в области желудочно-кишечного тракта и насморк.

Специалист отметил, что последний симптом является отличительным. “Его практически не было во время предыдущих вспышек пандемии”, – подчеркнул Бутенко. В разговоре с URA.ru профессор добавил, что новая мутация COVID-19 отличается высокой скоростью распространения.

Вместе с этим Бутенко не согласился с популярным мифом о том, что штамм “дельта” опаснее других в плане частоты летальных исходов. Он напомнил, что мутация возникла в Индии, где большое количество жертв, скорее, связано не с особенностями варианта, а с отсутствием качественного медобслуживания.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что у многих российских пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, был обнаружен штамм “дельта”. “Их подавляющее большинство – 90%”, – приводит слова специалиста РИА Новости.

Штамм “дельта” выявили в марте этого года в индийском штате Махараштра. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что этот вид присутствует уже более чем в 85 странах.