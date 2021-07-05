Дети, харассмент, развод: Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе дали интервью Ксении Собчак

Новыми героями авторской программы Ксении Собчак стали супруги Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Артисты, которые недавно в третий раз стали родителями, откровенно ответили на вопросы Ксении. Ее интересовали начало романа Валерия и Альбины, их отношение к желтой прессе и к слухам о них, а также то, как общаются дети Меладзе от разных браков. Большую часть интервью Валерий и Альбина давали по отдельности. Мы собрали самые яркие высказывания на личные темы супругов.

Валерий Меладзе

Об интервью бывшей жены Валерия Ирины Меладзе Борису Корчевникову, в котором она рассказала много личных, интимных моментов их жизни и развода

Я долгое время абстрагировался от этого, но потом все-таки посмотрел. И я должен сказать, что оно было каким-то откровенным. Я отнесся к нему с пониманием. Может, ей хотелось уже вынести это все в конце концов. Но она же больше рассказывала о себе и своей жизни. И, по-моему, Бориса Корчевникова это немного обламывало. Он все время пытался влезть ей под кожу — он мастер в этом деле. У меня нет на нее обиды. Она — мать моих дочек, которых я безумно обожаю. Я горжусь ими, и в этом ее заслуга.

О начале романа с Альбиной Джанабаевой

Мы пережили потерю первого ребенка, и через год у нас родилась старшая дочка. Это большой подарок судьбы. Потом родились и средняя, и младшая. Человеческое сознание способно, когда жизнь меняется к лучшему, немножко блокировать эти моменты. Конечно, это была трагедия, но Бог потом дал много детей. С Ирой же у меня пройдено много не только несчастий, но и много прекрасного. Почему люди встречаются, женятся? Потому что им хорошо друг с другом. Нам было хорошо, у нас было понимание. Но потом это начало ломаться. Кто-то будет думать, что я сейчас оправдываюсь, но наши отношения начали ломаться несколько раньше, чем я встретил Альбину.

О расставании с женой

У меня уже было ощущение ожидания. Я понимал, что что-то должно произойти в жизни. Кризис не может длиться вечно. В нем можно жить всю жизнь, но я не отношусь к таким людям. Притом что я до безумия люблю всех своих детей. Это некая моя философия. У кого-то она заключается в том, чтобы все резко менять, а у кого-то — постепенно распутывать узлы. Мне никто авторитетно не скажет, что тот или иной вариант лучше. У каждого свой. Понятно, что долго и нудно — это тоже ничего хорошего. В любом случае, если ты когда-то что-то сделал неправильно, то во многом все это можно поправить. Можно улучшить отношения. Мне кажется, что мне это удалось. Я хотя бы добился того, чтобы мои дети сейчас между собой общались.

Об отношениях между детьми от разных браков

Они общаются искренне. Редко, но когда это получается — это очень здорово. Потому что они все хорошие. И парни у меня хорошие, и девочки у меня умницы. Они чувствуют друг друга. А Альбина с Ирой (Ирина — Меладзе), думаю, не будут общаться никогда, даже нет смысла прикладывать к этому усилия.

О харассменте в шоубизнесе на примере романа с Альбиной

Я как-то пошутил на эту тему, но Альбине не понравилась эта шутка. Я сказал, что у нас семья создалась в результате харассмента, если оценивать по сегодняшним меркам. Я начальник, а она подчиненная, и у нас роман. Вот такая штука, так случилось. И это совсем не редкая история. Что же, наказывать теперь нас всех? Думаю, нет. Здесь есть очень тонкая грань. У каждого человека своя личная жизнь, и у всех есть право выбора.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе в ожидании третьего ребенка, 2020 год

Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе и Ксения Собчак

Альбина Джанабаева

О желтой прессе

Тогда я переживала по поводу желтой прессы. Мы вообще эмоциональные люди. И когда дело касается вторжения в наше личное пространство, мы, конечно, переживаем. Сейчас я уже не так к этому отношусь. В тот момент я просто не могла встать с кровати. Я вообще очень восприимчивый человек. И это могло меня разбить.

О депрессии на фоне слухов

В какой-то момент на нас полилось столько всего, что не хотелось выходить из дома. Это не было в тени и спокойно. На тот момент я, видимо, обладала какими-то такими качествами, которые помогли мне с этим справиться. Сейчас я не уверена, что смогла бы. Я уже выросла и окрепла внутренне. С рождением детей приобрела такие качества, которые вряд ли позволили бы мне пережить это все заново. В тот момент я смогла.

О том, что ее больше всего задело

Была такая вещь, что я якобы была вхожа в дом и дружила с женой. Это все, конечно же, неправда. Никуда я не была вхожа и ни с кем не дружила. Меня это беспокоило. Я же не могу всем сказать, что это не так. Да и ни к чему это все. Просто эта информация откуда-то появилась и усугубила отношение ко мне. Но это не так.

О том, ставила ли она ультиматум Валерию Меладзе

Один раз я ставила ему ультиматум конкретно и серьезно. Это было, когда все вскрылось. С одной стороны, это должно было когда-то случиться, и я это прекрасно понимала. И чем больше я это оттягивала, тем дальше это полетело. А оттягивала я уже достаточно — мы уже не могли сохранить это только между нами. Уже включилась общественность. В этот момент мне нужны были поддержка и твердое мужское плечо.

О своих детях, которые общаются с детьми бывшей жены мужа

Для него (Валерия) это очень важно, и я стараюсь в это не вмешиваться. Костя (старший сын Валерия и Альбины) уже может сам решать. Если они хотят вместе встретиться, то сын уже может сам принять это решение. Я сказала: “Обсудите сами, если ты хочешь — я не против”. Это все-таки его будущее и какой-то его возможно дополнительный ресурс.

О принятии роли “в тени”

Не буду говорить – мирилась я или нет. Разные у нас были этапы. Я пыталась строить свою жизнь. Мы и расходились, и сходились. Может, началось все не как в романах — неправильно и не так, как хотелось бы. Но так произошло. Поэтому я горжусь, что сейчас мы вышли на этот уровень. И что наши дети при этом видят наши отношения и гордятся ими. Они растут в правильной семье — и это самое важное. В семье, где папа любит маму и уважает, и это все взаимно. Это большое достижение в нашей жизни, что мы смогли это все построить. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева с сыновьями – Константином и ЛукойНапомним, с Альбиной Джанабаевой Валерий воспитывает троих детей. 15 марта Альбина Джанабаева объявила через Instagram, что скоро снова станет мамой. А 12 апреля у пары родилась девочка. О рождении дочери сообщила мама. Звездная пара пока скрывает от общественности имя новорожденной, зато регулярно делится видео будней молодых родителей.

В общей сложности, Меладзе – отец шестерых детей. В первом браке с Ириной у певца родились три девочки – Инга, Софья и Арина. Старшей в этом году исполнилось 30 лет, а средней и младшей сейчас 22 и 18 лет, соответственно. С их матерью Валерий официально развелся 21 января 2014 года после 25 лет брака.