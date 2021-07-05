 

Аспирин связали со снижением риска смерти при 18 видах рака

05.07.2021, 17:24, Разное
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Первые данные, указывающие на то, что пациентам, страдающим от рака, может быть полезен аспирин, появились более 50 лет назад. Исследования на животных показали, что на фоне приема этого препарата уменьшается распространение метастазов. С тех пор было проведено множество научных работ по этой теме, были предложены биологические механизмы действия аспирина на злокачественные опухоли. Однако научная дискуссия не прекращается – вокруг эффекта лекарства остается неопределенность.

Ученые из Кардиффского университета провели систематический обзор 118 исследований, в которых участвовали около 250 тысяч пациентов с 18 видами рака. Большая часть работ была посвящена злокачественным опухолям толстой кишки, молочной железы и простаты. Также были обнаружены доказательства его эффекта при раке печени, раке легкого, раке мозга и других. Авторы фокусировались только на наблюдательных исследованиях. В них за участниками наблюдали длительное время, сопоставляя, как протекают заболевания у людей, которые принимают и не принимают аспирин. Такие исследования не доказывают, что аспирин является причиной лучшего выживания пациентов с раком, однако они дают важную информацию о его возможной пользе.

Анализ исследований показал, что прием аспирина был связан со снижением риска смерти от рака примерно на 20%. Ученые считают, что существующие доказательства полезного эффекта аспирина при раке «оправдывают его использование» в качестве дополнительной терапии при разных видах рака.

Ученые также оценили риск развития наиболее опасного осложнения, связанного с приемом аспирина – желудочно-кишечного кровотечения. Эта проблема встречалась у небольшого количества пациентов, однако в этой группе не было смертей, связанных с ней.

«Наше исследование показало, что аспирин не только помогает снизить риск смерти при раке, но и связан с задержкой распространения рака в организме. Поэтому аспирин заслуживает рассмотрения как дополнительное лечение для пациентов с раком, их врачи должны быть информированы об имеющихся доказательствах», – сказал ведущий автор исследования профессор Питер Элвуд (Peter Elwood).

Элвуд подчеркнул, что аспирин не способен заменить другие методы лечения рака.



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