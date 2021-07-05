 

Жители Сочи засняли на видео потопы на улицах, реки вышли из берегов. Видео

05.07.2021, 17:22, Новости дня
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С 4 июля в Сочи действует штормовое предупреждение. Чтобы обеспечить безопасность горожан и гостей Сочи, городские службы работают в усиленном режиме, сообщили агентству в администрации города.

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Публикация от @nash.2014

В Адлерском и Хостинском районах Сочи наблюдаются локальные подтопления. Из-за ветра и ливня в ряде районов нарушена подача электричества. Известно как минимум об одном погибшем. Власти Сочи включили громкоговорители и оповещение из-за подъема уровня воды в реках, написал Znak.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях продлили в Краснодарском крае до 6 июля, пишет газета “Коммерсантъ”. В регионе ожидаются сильные дожди, ливни с ухудшением видимости, градом и ветром до 24 м/с.

Люди передвигаются по улицам города исключительно вплавь, добавил Znak.

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Публикация от СОЧИ СЕГОДНЯ (@sochi__today)

 Очевидцы сообщили о подъеме воды в реке Псезаупсе в Лазаревском районе Сочи. 

В Сочи закрыли все туристические объекты и отменили экскурсии. Дендрарий и его канатная дорога, пикниковые поляны и другие объекты, расположенные на территории Сочинского национального парка, не работают, отметила газета.

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Публикация от СОЧИ * АДЛЕР * КРАСНАЯ ПОЛЯНА (@sochi_life)

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил в Telegram, что в Адлере от падения дерева погиб один мужчина и еще двое пострадали. 

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Публикация от Anastasiya (@anastasiyajai)

“Ветром в городе повалены 34 дерева. Есть локальные отключения электричества. Основной удар стихии пришелся на Адлерский и Хостинский районы. Жертв, к глубочайшему сожалению, избежать не удалось”, – написал чиновник.

Контекст:

Администрация Сочи уже предупредила местных жителей, чтобы они были готовы к эвакуации в случае сильного наводнения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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