Жители Сочи засняли на видео потопы на улицах, реки вышли из берегов. Видео
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С 4 июля в Сочи действует штормовое предупреждение. Чтобы обеспечить безопасность горожан и гостей Сочи, городские службы работают в усиленном режиме, сообщили агентству в администрации города.
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В Адлерском и Хостинском районах Сочи наблюдаются локальные подтопления. Из-за ветра и ливня в ряде районов нарушена подача электричества. Известно как минимум об одном погибшем. Власти Сочи включили громкоговорители и оповещение из-за подъема уровня воды в реках, написал Znak.
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях продлили в Краснодарском крае до 6 июля, пишет газета “Коммерсантъ”. В регионе ожидаются сильные дожди, ливни с ухудшением видимости, градом и ветром до 24 м/с.
Люди передвигаются по улицам города исключительно вплавь, добавил Znak.
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Очевидцы сообщили о подъеме воды в реке Псезаупсе в Лазаревском районе Сочи.
В Сочи закрыли все туристические объекты и отменили экскурсии. Дендрарий и его канатная дорога, пикниковые поляны и другие объекты, расположенные на территории Сочинского национального парка, не работают, отметила газета.
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Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил в Telegram, что в Адлере от падения дерева погиб один мужчина и еще двое пострадали.
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“Ветром в городе повалены 34 дерева. Есть локальные отключения электричества. Основной удар стихии пришелся на Адлерский и Хостинский районы. Жертв, к глубочайшему сожалению, избежать не удалось”, – написал чиновник.
Контекст:
Администрация Сочи уже предупредила местных жителей, чтобы они были готовы к эвакуации в случае сильного наводнения.
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