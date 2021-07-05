“Укрзалізниця” в июне этого года перевезла больше грузов, чем в июне докризисного 2019-го

В июне этого года среднесуточная нагрузка грузов составила 721 тыс. тонн, что на 9% больше, чем в 2020 году и на 5% выше, чем в доэпидемическом 2019-м.

Помимо этого, по итогам первого полугодия “Укрзалізниця” увеличила среднесуточную нагрузку грузов почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 году – до 689,6 тыс. тонн.

“Показатель оборота грузового вагона по результатам шести месяцев этого года достиг исторического минимума, что, безусловно, является положительным маркером повышения эффективности управления подвижным процессом… Впереди работа на развитие и получение дополнительных доходов от нашего основного бизнеса для компании и экономики Украины”, – сказал Юрик.

Контекст:

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

“Укрзалізниця” в мае этого года заработала 39 млн грн прибыли, второй месяц компания показывает положительные результаты работы. При этом зимой компания понесла убытки на сотни миллионов.

По итогам работы в прошлом году “Укрзалізниця” получила чистый убыток в 11,9 млрд грн. В 2019 году компания заработала 2,98 млрд грн чистой прибыли.

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