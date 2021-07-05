 

Посол Кубы: Гавана примет все меры для решения ситуации с изолированными российскими туристами

05.07.2021, 17:20, Новости дня
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Посол Кубы в РФ Хулио Гармендия на встрече в МИД РФ заявил, что республика примет все меры для скорейшего решения ситуации с российскими туристами в Варадеро.

В российском МИД отметили, что внимание кубинского посла было «обращено на сложившуюся непростую ситуацию с российскими туристами на Кубе, которые прибыли в последние дни на отдых в Варадеро и в настоящее время находятся на самоизоляции в гостиницах по причине положительных результатов взятых кубинской стороной ПЦР-тестов на COVID-19», говорится на сайте МИД.

«Высказана взаимная готовность к максимально оперативному решению возникшей ситуации в целях обеспечения ожидаемых ростуристами условий пребывания и отдыха на острове, защиты их законных прав и интересов. Посол Кубы заверил, что кубинская сторона примет для этого необходимые меры», – отметили в министерстве.

Напомним, глава Ростуризма Зарина Догузова обсудит с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсией ситуацию с российскими туристами.

Ранее в понедельник российский генконсул Нана Мгеладзе сообщила, что более 150 туристов из России изолированы после прибытия на Кубу, их тесты на коронавирус оказались положительными.



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