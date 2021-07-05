Лондон пытается скрыть причастность США к провокации с эсминцом Defender

Эксперт Андрей Кошкин пояснил о малоизвестных подробностях инцидента с эсминцом Defender. Политолог уверен в попытках Лондона скрыть причастность США к провокации в Черном море.

23 июня британский эсминец Defender подошёл на опасное расстояние к мысу Фиолент. Провокацию с приближением к берегам Крымского полуострова пресекли пограничники РФ, сделав несколько предупредительных залпов и сбросив бомбы по курсу следования корабля. Этот инцидент вызвал огромный ажиотаж во всем мире, многие эксперты заговорили об огромной опасности подобных необдуманных шагов, способных привести к военному конфликту.

Свое мнение по этому поводу высказал и Андрей Кошкин. По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, многие не учитывают в этой провокации роли Соединённых Штатов. Лондон же всеми силами старается скрыть, по чьим указаниям его флот вошёл в черноморскую акваторию. Кошкин не сомневается, что непосредственное отношение к скандалу имеет Вашингтон. Стоит отметить, что подобную точку зрения ранее высказывал и Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации. Тем более, что ситуация очень гармонично вписывается в стратегию Североатлантического альянса. В соответствии с этими догмами, военно-политическое давление на Москву будет продолжаться и в дальнейшем.

Прокомментировал Кошкин и «случайно найденные» на автобусной остановке в британском графстве Кент засекреченные документы. Эксперт уверен, что таким образом Лондон пытался подтасовать факты, создав видимость самостоятельного принятия им решений. Однако никакими отвлекающими маневрами Соединенному королевству не удалось скрыть очевидную причастность Белого дома к отправке судна Defender к берегам Крыма. Шумиха и не прекращающееся обсуждение инцидента более чем недельной давности является ярким тому подтверждением. Очевидно, сообщают «Народные новости России», что все действия Британии были не только согласованы с Соединёнными Штатами, но и хорошо отрепетированы.

Источник: nation-news.ru