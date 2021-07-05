 

Врачи рассказали о смертельной опасности чипсов

05.07.2021, 17:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики рассказали о смертельной опасности чипсов, их употребление может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, к тому же есть риск сокращения продолжительности жизни.
В течение 11 лет проводилось исследование, в рамках которого изучалось влияние выбора продуктов для перекуса на здоровье. В нем приняли участие 21,5 тысячи человек. Всех испытуемых исследователи разделили на две группы. Одни перекусывали натуральными продуктами, а вторые – потребляли пищу с высоким содержанием крахмала, в том числе чипсы.

Результаты проведенного эксперимента показали, что риск развития патологий сердца был на 57% выше у представителей второй группы. Участники, отдающие предпочтение более здоровому перекусу, имели меньший шанс заболеть.

По словам медиков, риск появления проблем с сердцем больше у тех, кто ест закуски на основе крахмала после основного приема пищи. Те, кто любит картофель, могут добавлять его в одно из блюд один раз в день, но его необходимо употреблять вместо чипсов.

Источник: lenta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Вслед за королевой Матильдой: герцогиня Камилла превратила защитную маску в часть образа

02.11 / Скандалы: Водоканал без воды

20.03 / Как 32-летняя Румянцева попала в фильм “Королева бензоколонки”

21.06 / МедПортал признан самым популярным медицинским российским онлайн-ресурсом у врачей

08.10 / Немецкий политолог: Путин протягивает руку Германии в последний раз

08.06 / Акцент на талии: модельеры готовы сделать женщин стройными (фото)

16.06 / Мужчина и женщина являются лучшими психологами друг для друга: почему так происходит

21.01 / Мнение: День обратного сурка

29.08 / Нечто загадочное в лесу похитило ребенка. Рассказ участника поиска

07.09 / Геронтолог дал советы, как избежать появления седых волос в молодости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика