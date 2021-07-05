Врачи рассказали о смертельной опасности чипсов

Медики рассказали о смертельной опасности чипсов, их употребление может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, к тому же есть риск сокращения продолжительности жизни.

В течение 11 лет проводилось исследование, в рамках которого изучалось влияние выбора продуктов для перекуса на здоровье. В нем приняли участие 21,5 тысячи человек. Всех испытуемых исследователи разделили на две группы. Одни перекусывали натуральными продуктами, а вторые – потребляли пищу с высоким содержанием крахмала, в том числе чипсы.

Результаты проведенного эксперимента показали, что риск развития патологий сердца был на 57% выше у представителей второй группы. Участники, отдающие предпочтение более здоровому перекусу, имели меньший шанс заболеть.

По словам медиков, риск появления проблем с сердцем больше у тех, кто ест закуски на основе крахмала после основного приема пищи. Те, кто любит картофель, могут добавлять его в одно из блюд один раз в день, но его необходимо употреблять вместо чипсов.

Источник: lenta.ru