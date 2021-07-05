Уплотнились очаги в легких: Состояние певицы МакSим не улучшается

Состояние российской певицы МакSим, которая уже несколько недель находится в искусственной коме, не улучшается. Отмечается, что очаги в легких на фоне пневмонии уплотнились.

Третью неделю врачи одной из столичных больниц борются за жизнь певицы МакSим. Она поступила в медучреждение с поражением легких в 40%. На прошлой неделе ее состояние ухудшилось. Сообщается, что легкие артистки поражены уже на 80%. Медики провели новое обследование грудной клетки посредством КТ. Согласно инсайдерской информации, очаги воспаления не стали меньше, но уплотнились. Кроме того, появилось небольшое число других образований.

Врачи надеются на положительный исход, они делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние Марины Максимовой. Официальные представители певицы призывают поклонников молиться за нее. Они заявляют, что пока рано говорить о стабильном состоянии знаменитости, но надежда есть.

Напомним, что в середине июня певица МакSим почувствовала симптомы простуды. Она неоднократно делала тесты на коронавирус, но получала отрицательные результаты. Пришедший домой врач диагностировал у артистки пневмонию. Когда певица поступила в больницу, медики приняли решение ввести ее в искусственную кому, чтобы организм сосредоточил силы на борьбе с воспалением легких.

Источник: www.starhit.ru