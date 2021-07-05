“Проиграл всем”: Цепкало назвал Лукашенко пародией на человека

По мнению несостоявшегося кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало, президент Александр Лукашенко пытается поменять информационную повестку в стране, чтобы прикрыть главную тему – поражение на выборах. Об этом оппозиционер рассказал на своем ютуб-канале. Он назвал Лукашенко пародией на человека.

Цепкало подчеркнул, что действующий президент Белоруссии проиграл бы выборы “с треском” любому кандидату и даже своей собаке породы шпиц. По его мнению, белорусский народ ненавидит Лукашенко, который не способен сформировать ни позитивную повестку, ни дорожную карту по развитию республики. Политик обратил внимание на “животные инстинкты” главы государства.

“У тебя нет видения, у тебя нет понимания, у тебя есть только животный инстинкт удержания власти. Ты просто стал пародией на человека”, – заявил Цепкало.

По его мнению, если бы “пародия” не имела рычагов власти в Белоруссии, то она просто вызывала бы гомерический смех. Так, место Лукашенко – на сцене комедийного театра или в психиатрической больнице, считает оппозиционер. Цепкало отметил, что “этот бред” даже на тюрьму не тянет. “Ты проиграл выборы и пытаешься заменить это геополитической повесткой”, – сказал он.

Политик подчеркнул, что белорусский народ хочет смены власти законным путем. Он уверен, что Александр Лукашенко проиграл выборы даже тому кандидату, которого сам себе назначил соперником, имея в виду Светлану Тихановскую. “По твоей команде не зарегистрировали меня, посадили Бабарико и Тихановского”, – заявил оппозиционер.

“Ты проиграл всем! Ты никто! Ты никого не представляешь!”, – заключил Цепкало.