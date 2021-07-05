Сын Элизабет Херли лишился наследства в 250 миллионов долларов: реакция актрисы

Ряд иностранных СМИ сообщил, что, согласно решению суда, сын Элизабет Херли 19-летний манекенщик Дэмиан Херли исключен из завещания своего покойного отца, миллионера и мецената Стива Бинга по требованию деда – Питера Бинга. При другом исходе дела Дэмиан получил бы примерно 250 миллионов долларов. Основанием для подачи прошения Питера Бинга стал тот факт, что Дэмиан был внебрачным, иначе говоря, незаконнорожденным ребенком его сына Стивена. По словам близких к Элизабет Херли источников, она осталась недовольна решением суда.

Когда Стивен покончил с собой, он умер, думая, что о его детях позаботятся. То, чего хотел Стивен, теперь жестоко изменено. Я знаю, что Стивен был бы опустошен, — цитируют представителей 56-летней Элизабет в иностранной прессе.

Дэмиан публично комментировать ситуацию не стал, лишь опубликовал фото со своими ближайшими родственниками, которых поблагодарил за то, что они рядом.

Я благодарен за моих прекрасных родных сегодня и каждый день, — написал Херли.

Дэмиен Херли с родными

Напомним, Стив Бинг покончил с собой в июне прошлого года. 55-летний продюсер выбросился из окна своих апартаментов, расположенных на 27-м этаже дома в районе Сенчери Сити, Калифорния. Согласно данным источников в правоохранительных органах, Стив страдал депрессией, которая лишь усугубилась в период самоизоляции, и жаловался на недостаток общения.

Американский сценарист, продюсер, миллионер и меценат Стивен Бинг начал свою карьеру в Голливуде после того, как в 18 лет бросил Стэнфордский университет и стал обладателем огромного состояния в размере 600 миллионов долларов, доставшееся ему от деда. Его семья входила в топ-400 самых богатых американцев по версии Forbes. В 2000 году вышел его первый громкий проект “Убрать Картера”, над которым Стив работал в качестве исполнительного продюсера, с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Одно из его последних крупных вложений в размере 100 миллионов долларов – это фильм “Полярный экспресс”.

Элизабет Херли и Стив Бинг

За Стивом ходила слава ловеласа: помимо того, что он разбил немало сердец, он был известен своей любовью к красивым женщинам, в их числе Шэрон Стоун, Наоми Кэмпбелл, Ума Турман и Миранда Керр. Роман с актрисой и моделью Элизабет Херли Стив Бинг закончил, как только узнал, что красавица забеременела. Сына Дэмиена миллионер не признал, хотя Херли сделала подтверждающий его отцовство ДНК-тест. При этом, Бинг учредил трастовые фонда для своих детей – у него есть еще 23-летняя Кира Керкорян, которую родила бывшая теннисистка Лиза Бондер. В июле 2019 года Стив выиграл суд против собственного отца Питера, который пытался распределить наследство между детьми своей дочери Мэри, рожденными в отличие от детей Стива в законном браке. Тот суд Стив выиграл, думая, что таким образом обеспечил детям будущее.