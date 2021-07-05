 

Главред Центра журналистских расследований: Главный бенефициар сбоев в работе “департамента войны” и подвешивания в воздухе Мамедова – это Россия”

05.07.2021, 16:28, Новости дня
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Она подчеркнула, что Мамедов регулярно подвергался атакам “от грязных медийных вбросов, разгоняемых ботофермами, до блокирования работы, а теперь уже и отстранения от руководства департаментом”.

“Во всей стране сейчас нет руководителя, который мог бы без негативных последствий для деятельности департамента заменить Мамедова. Потому что “департамент войны” – это его детище. Он его архитектор, идеолог и разработчик стратегий и методик расследования военных преступлений, содеянных на временно оккупированных территориях в условиях вооруженного конфликта”, – написала Самар.

По ее словам, эти преступления не расследовали с такой квалификацией до того, как Мамедов возглавил прокуратуру АР Крым.

“Главный бенефициар всех этих сбоев в работе “департамента войны” и подвешивания в воздухе Гюндуза Мамедова и его команды – это Россия. Ей это выгодно и полезно, более того, ее уши в этой ситуации лишь пушком выглядят. Их там, типа, нет. На авансцене только наши украинские тараканы. Но ответственность за весь этот скандал, который выходит уже за пределы страны, будет лежать на президенте [Украины Владимире] Зеленском. Чем совсем почему-то не проникаются те, кто думает, что своими действиями сейчас ему угождают”, – подчеркнула главред.

Контекст:

Департамент преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу и в Офисе генпрокурора.

Он занимается делами о незаконном и насильственном перемещении лиц, нарушении экологических норм, разрушении культурных ценностей, преследовании по политическим и религиозным убеждениям, принуждении к службе в вооруженных силах страны-оккупанта, милитаризации детей, использовании запрещенных средств ведения войны и другое.

Также департамент координирует расследования о захвате Крыма Россией, крушении MH17 на Донбассе, Иловайской и Дебальцевской трагедий, захвате моряков в Керченском проливе, сбивании украинского пассажирского самолета в Иране. 

Инициатором и идеологом создания этого подразделения на центральном уровне был Мамедов. В его же подчинении до последних дней и находился этот департамент. 30 июня стало известно, что департамент забрали у Мамедова и переподчинили другому заместителю генпрокурора Максиму Якубовскому. Теперь за Мамедовым остается только департамент защиты интересов детей и противодействия насилию.

Устранение  Мамедова от департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, станет подарком для врагов Украины. Об этом  2 июля заявил глава Украинского Хельсинского союза Александр Павличенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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