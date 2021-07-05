Нардепы рекомендуют Зеленскому вернуть звания Героев Украины Бандере и Шухевичу

Инициаторы проекта постановления предлагают на государственном уровне отметить 80-летний юбилей образования УПА (14 октября).

Среди авторов документа – первый заместитель фракции “Слуга народа” Александр Корниенко, лидер фракции “Батьківщина” Юлия Тимошенко, народные депутаты из фракций “Голос”, “Европейская солидарность”, группы “Довіра”.

Контекст:

Шухевич – украинский политический и государственный деятель, главнокомандующий Украинской повстанческой армии. Он родился 30 июня 1907 года, был убит 5 марта 1950 года органами госбезопасности СССР.

Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.

В октябре 2007 года третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Шухевичу звание Героя Украины (посмертно), а в январе 2010-го года удостоил звания Бандеру.

2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания Героя Украины, “поскольку он не был гражданином независимой Украины”, а 12 января 2011-го – Бандеру.

Зеленский, говоря о Бандере в интервью “Украинской правде” в июне прошлого года отмечал, что “все люди, которые защищали независимость Украины, являются ее сыновьями, являются ее действительно героями”.

“У нас от героя к врагу – один шаг… Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры [на востоке Украины]. Нет однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время”, – резюмировал Зеленский.

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