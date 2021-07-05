Украинский госканал показал карту РФ с Крымом

На украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована карта РФ с Крымом, началась служебная проверка, сообщили в телекомпании.

«Проект «Русский дневник» имеет графическую заставку с картой РФ, но без изображения оккупированного полуострова. Вместе с тем в одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова и затем так же внезапно исчезает. Выпуск был изъят из эфира канала. Все предыдущие плановые выпуски проекта «Русский дневник» имеют утвержденную каналом графическую заставку – карта РФ без Крыма. Источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности», – говорится в заявлении телеканала в Facebook.

Уточняется, что на телеканале проводят служебную проверку. Утверждается, что в распоряжении телеканала распоряжении нет заставки с картой РФ с Крымом.

«Все, кто приобщен к этому проекту, пока отстранены от выполнения своих обязанностей. Предварительно виновный установлен. Крым – это Украина, и канал «Дом» делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций. Публично обращаемся в Службу безопасности Украины относительно помощи нам в проведении внутреннего расследования», – добавили на телеканале.

Телеканал «Дом» – это украинский государственный телеканал, созданный для жителей неподконтрольных территорий Украины.

Напомним, на форму украинской сборной нанесена карта Украины с силуэтом Крыма.

Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.

Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.