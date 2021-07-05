Мишустин: Вопросы поставок вакцин от COVID почти везде решены

По РФ открыто более 5,8 тыс. прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В понедельник глава правительства РФ посетил поликлинику 1 Центральной городской клинической больницы в Екатеринбурге, где побеседовал с гражданами, пришедшими на вакцинацию, передает РИА «Новости».

В процедурном кабинете в момент прихода премьера одному жителю Екатеринбурга уже сделали прививку от COVID-19, а вторая жительница ждала своей очереди. «Вы сами решили привиться?» – спросил премьер. Женщина ответила, что приняла решение сама, поскольку является учителем начальных классов.

«Поэтому мне это необходимо», – сказала педагог, заметив, что школьники начальных классов часто являются переносчиками болезни.

Мишустин заметил, что «это очень важно, скажите своим коллегам». «Таких пунктов по стране более 5 тыс. 800. Сейчас все условия для этого созданы (для вакцинации – прим. ВЗГЛЯД), и с вакцинами практически вопросы все решены. Это все непросто – все организовать так, чтобы было удобно», – сказал он. Пожелав женщине здоровья, он добавил, что уверен, что это безопасно и надежно защитит ее от «всех этих нехороших инфекций».

Премьер также ознакомился с процедурой реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. «Мы с Михаилом Альбертовичем (глава Минздрава РФ Михаил Мурашко – прим. ВЗГЛЯД) обсуждали в деталях вопросы, связанные с необходимостью в том числе и диспансеризации, вы знаете, что соответствующие поручения президент дал во время своего послания. У нас выделено порядка 6 миллиардов рублей на сегодня к этой услуге. Очень важно соединять диспансеризацию с реабилитацией», – сказал Мишустин, заметив, что больные, перенесшие коронавирус, нуждаются в такой реабилитации.

Он добавил, что «главное, чтобы людям было удобно». «Я очень надеюсь, что вопросы реабилитации в РФ будут гораздо важнее, чем вопросы оказания экстренной помощи. Потому что очень многие болезни, недомогания можно при правильно организованной реабилитации преодолеть, не прибегая к серьезным медикаментам», – сказал премьер.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что самый большой в РФ прививочный пункт от коронавируса открывается на площадке Гостиного двора в Москве, его мощность – до 6 тыс. человек в сутки.