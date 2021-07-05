Украинский политолог предсказал начало нового майдана в 2024 году

Украинский политолог Руслан Бортник дал прогноз относительно будущего своей страны. Начало нового майдана эксперт предсказал на 2024 год.

Политическая жизнь на Украине отличается постоянными спорами и противостоянием. В 2004 году здесь произошел первый майдан, в результате которого к власти пришел Виктор Ющенко. Второй майдан 2014 году сверг избранного в 2010 году Виктора Януковича. В последнее время все чаще звучат заявления о третьем майдане. Отсутствие успехов у президента Владимира Зеленского и его команды вызывает много недовольства в народе, что может стать причиной очередной силовой смены власти.

Стоит отметить, что ранее бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко привел свою аргументацию относительно возникновения нового майдана. Так, для массовых волнений а стране необходима разобщённость властей и государства, а также наличие внешних «заказчиков». Кроме того нужно, чтобы в эпицентре политических волнений появились боевики и так называемая «сакральная жертва», которой станет кто-либо из мирного населения. При том, что актив протестного движения будет все более агрессивен и целеустремлён, остальные граждане в такой ситуации остаются пассивными, наблюдая и принимая силовую смену власти.

Свое мнение по этому поводу выразил украинский политолог Руслан Бортник. Директор Украинского института политики считает, что народного терпения хватит до конца срока каденции действующего главы государства. Однако уйти по доброму у Владимира Зеленского шансов ничтожно мало. К новому майдану приведут постоянные нарушения Конституции, волна возмущения среди простого населения постоянно растет. Кроме того, народ к 2024 году устанет от постоянного обмана и нарушения политиками данных ими обещаний.

Руслан Бортник обращает также внимание на арифметические тенденции. Так, после первого майдана украинцы терпели девять лет и только после этого вышли на улицы с протестами. Столько же понадобится им и для организации третьего бунта против власти. Эксперт сравнил ситуацию с обстановкой в странах Западной Европы с ее развитой демократией. Там люди при первых же поползновениях на их конституционные права реагируют резко, не позволяя правящей элите творить беззаконие. Украинцы же крайне толерантны к подобному беззаконию. Это и становится причиной таких радикальных проявлений, как майданы.

Источник: inforeactor.ru