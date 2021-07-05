Валерий Меладзе отреагировал на обвинения в домогательствах против брата

Певец Валерий Меладзе в ходе разговора с Ксенией Собчак прокомментировал скандал, связанный с обвинением в домогательствах его брата Константина. По словам артиста, некоторые исполнительницы действительно пробились на эстраду через постель.

Минувшей весной Ани Лорак в рамках интервью пояснила о предложении Константина Меладзе вступить с ней в сексуальную связь, после чего он был бы готов с ней сотрудничать на постоянной основе. Валерий Меладзе решил высказаться на этот счет. По словам певца, карьера через постель является выбором каждого человека, но не нужно никому рассказывать о данных вещах.

Валерий Меладзе сразу пресекает негативные слухи, которые ходят о его брате. Продюсер бы никогда не решился сделать какой-либо девушке непристойное предложение, поскольку является интеллигентным и скромным человеком.

По словам артиста, слова Ани Лорак многие поняли не совсем правильно. Скорее всего, певица имела ввиду совершенно другое. Он добавил, что Константин Меладзе может написать для женщины стихи, способен совершить какой-то красивый поступок, но вряд ли захочет получить что-либо взамен.

Источник: www.youtube.com