 

Безруков вспомнил о совместных съемках с Владимиром Меньшовым

05.07.2021, 16:24, Разное
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Актер Сергей Безруков вспомнил о совместных съемках с Владимиром Меньшовым. Пост, посвященный ему, звезда «Бригады» обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram.
Безруков заявил, что коронавирус унес еще одну легендарную личность. Он констатировал тот факт, что за минувший год ушли из жизни многие потрясающие творческие люди. Владимир Меньшов являлся именно таким – незаменимым и уникальным.

Сергей Безруков счастлив, что ему довелось поработать с режиссером. Владимир Меньшов был потрясающим в работе, очень точным и настоящим. Кроме того, он обладал сильным мужским характером. Актер выразил соболезнования в связи с кончиной мэтра.

В комментариях поклонники согласились с Сергеем Безруковым. Они назвали покойного Владимира Меньшова великой личностью и неотъемлемой частью отечественного кинематографа.

Владимир Меньшов скончался 5 июля в одной из столичных больниц в результате последствий коронавируса. На первоначальном этапе инфекционное заболевание у режиссера протекало в легкой форме, но потом состояние супруга Веры Алентовой ухудшилось. Попрощаться с Владимиром Меньшовым можно будет в Доме кино 8 июля. Гражданская панихида начнется в 11 часов утра.



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