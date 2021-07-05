 

Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

05.07.2021, 16:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За минувшие сутки 2651 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области. Об этом свидетельствуют данные областного оперативного штаба по коронавирусу.

Среди округов Подмосковья самая напряжённая ситуация наблюдалась в Одинцовском округе, где было выявлено 244 новых случая заболевания. За ним следует Балашиха с 228 инфицированных, а третье место заняли Люберцы – там вирус подхватил 191 человек. Помимо них сложная эпидемиологическая обстановка в Мытищах, Раменском округе, Солнечногорске и Ступино, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.06 / Четыре различных типа боли могут говорить о диабете

10.09 / Влад Соколовский с девушкой Ангелиной, Ирина Апексимова с дочерью Дарьей Авратинской и другие на премьере в Москве

31.07 / «Серых гусей» хотят ощипать

28.04 / Мнение: Онегины-рапаны

21.01 / Под Москвой автобус с пассажирами протаранил кинотеатр

05.05 / Ученые сравнили вред от диетической и обычной газировки

15.07 / Деноминация или конфискация?

30.05 / Урок блатного

16.12 / Павел Деревянко с женой и дочерьми, Анастасия Стоцкая и другие на премьере мюзикла с участием животных

10.10 / Михаил Дегтярёв подписал указ о запрете майданов в Хабаровском крае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика