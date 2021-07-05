Путин выразил соболезнования родным и близким умершего Меньшова

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью актёра и режиссёра Владимира Меньшова, который умер в понедельник. Его слова передал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

“Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной режиссера Меньшова и в ближайшее время направит телеграмму его близким”, – заявил Песков в беседе с журналистами.

Напомним, что Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, передаёт “Общественная служба новостей”.