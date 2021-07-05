Роспатент зарегистрировал бренд AURORA-CoV для вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

В пресс-службе центра «Вектор» сообщили, что Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV для названия вакцины «ЭпиВакКорона-Н».

«Роспатент принял решение о регистрации товарного знака AURORA-CoV. Соответствующая заявка №2021738390 была подана 18 июня 2021 года государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора… Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины «ЭпиВакКорона» – вакцины «ЭпиВакКорона-Н», которая в настоящее время проходит клинические исследования», – приводит сообщение РИА «Новости».

Уточняется, что заявка направлена по классам МКТУ 01 (бактериальные, биологические препараты) и 05 (аминокислоты для медицинских целей, сыворотки, фармацевтические, диагностические препараты и другие).

«Российские изобретатели не останавливаются на создании только одного варианта вакцины. С начала пандемии подано уже более 30 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По 16 заявкам на изобретения выданы патенты. К вопросу защиты вакцин отечественные разработчики подходят комплексно, то есть патентуется не только вещество, состав первого и второго компонента вакцины, но и способы применения, получения отдельных компонентов, а также различные формы вакцины», – приводит пресс-служба Роспатента комментарий руководитель ведомства Григория Ивлиева. Он отметил, что значимую роль во всесторонней правовой охране играет и регистрация товарного знака, она также дает значительные преимущества при его продвижении, как на российском, так и на зарубежном рынках.

Ранее сообщалось, что центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н».