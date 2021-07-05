Кириенко: Вызов пандемии может изменить социальные и политические процессы

Замглавы администрации президента Сергей Кириенко считает, что масштабный вызов пандемии может повлечь за собой изменения в социальных и политических процессах.

«Большие значимые перемены происходят сейчас во всем мире, и дело не только в вызове, который задала пандемия. Масштабный вызов пандемии заставляет сегодня не только поменять подходы к обеспечению безопасности с точки зрения новых вирусов и новых пандемий в целом, на самом деле, это вызов всему жизненному укладу современного общества. И это, конечно же, повлечет за собой изменения и в социальной сфере, и в политических процессах», – приводит его слова на открытии III форума молодых политологов РФ "Дигория" в Сочи РИА «Новости».

Форум "Дигория" – площадка для объединения интеллектуального потенциала молодых исследователей в области социально-политических наук с целью выработки смысловых оснований образа будущего страны.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что коронавирус создал риски для глобальной макроэкономической стабильности, но ускорил цифровизацию.