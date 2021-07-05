Почему ни один знаменитый мужчина не предлагал Джине Лоллобриджиде выйти за него замуж: на заметку тем, кто хочет создать семью

В жизни встречаются ситуации, когда красивые, умные, успешные девушки никак не могут найти себе пару. При этом они отнюдь не лишены внимания мужчин, им дарят цветы, с ними с удовольствием общаются, советуются, дружат, но руку и сердце не предлагают.

Например, знаменитая кинозвезда Джина Лоллобриджида говорила, что ее любило большое количество знаменитых мужчин, однако никто из них выйти замуж не предложил. Причину актриса видела в том, что не красота ценится в женщинах, а смирение и покорность. Но этого она предложить не могла.

Единственный муж Лоллобриджиды

Подтверждением слов Лоллобриджиды является тот факт, что предложение руки и сердца ей сделал не знаменитый актер или режиссер, а обычный врач из Югославии, Милко Скофич. Они поженились в 1949 году, а в 1957-м у них родился сын, названный в честь папы. В том же году супруги разошлись, а в 1979-м Милко Скофич погиб в автокатастрофе. Больше Джина замуж не вышла.

Так что же не так в современных красавицах? Какие черты внешности и характера мужчины хотят видеть в будущих женах? Мы перечислим их.

1. Внешний вид и внутреннее обаяние

Безусловно, внешняя привлекательность играет свою роль. Однако у всех мужчин разные вкусы. Но при этом, кроме идеальных пропорций фигуры и правильных черт лица, представителям сильного пола импонируют девушки обаятельные и веселые.

2. Уважение

В уважении нуждается всякий человек, а тем более мужчина. Мудрая женщина всегда будет прислушиваться ко мнению своей второй половины. Ведь это очень важно, когда решения принимаются вдвоем. Конечно, выполнять все, что говорит супруг, не обязательно, но прислушиваться нужно всегда.

3. Хозяйственность

Если у мужчины далеко идущие планы, он обязательно поинтересуется хозяйственностью избранницы. Ведь в будущем ей придется кормить супруга вкусной домашней едой, поддерживать порядок и создавать уют в жилище.

4. Независимость

Если мужчина уверен в себе, вряд ли ему понравится быть для своей женщины нянькой. А если она в состоянии самостоятельно справляться хотя бы с небольшими проблемами, это поднимет ее в глазах избранника. В крайнем случае он может на нее рассчитывать.

5. Саморазвитие и скромность

С простушкой, может быть, и неплохо проводить время, а вот в супруге хотят видеть умную собеседницу, человека, который стремится к развитию. При этом кичиться высоким уровнем интеллекта – это дурной тон. Мужчины, как правило, избегают зазнаек.

6. Чувство такта

Не следует навязывать мужчине собственное мнение, свои привычки. Нужно быть тактичной и деликатной. Никому не понравится жить под тотальным контролем со стороны своей второй половины. Поэтому нельзя диктовать как жить, куда идти, что надеть.

7. Любовь

Любить своего мужчину – это самое главное в отношениях. Он обязательно почувствует это и поверит в собственную незаменимость. Взаимные чувства необходимо культивировать и постоянно вдохновлять друг друга.

Таким образом, красота – это, конечно, плюс, но только ее недостаточно, чтобы понравиться мужчине. В будущей супруге должна быть и масса хороших качеств.