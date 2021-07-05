 

Кейт Миддлтон ушла на карантин после контакта с зараженным коронавирусом во время Уимблдона

05.07.2021, 15:44, Разное
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Сегодня британский HELLO! со ссылкой на пресс-службу Кенсингтонского дворца сообщил, что ближайшие дни 39-летняя Кейт Миддлтон будет соблюдать режим самоизоляции после контакта с человеком, больным коронавирусом. Это произошло во время пятничного визита герцогини Кембриджской на теннисный матч между ее приятелем Энди Марреем против Дениса Шаповалова от Канады в рамках Уимблдонского турнира в Лондоне. 

На прошлой неделе герцогиня Кембриджская контактировала с кем-то, у кого впоследствии был обнаружен положительный результат на COVID-19. Ее Королевское Высочество не испытывает никаких симптомов, но соблюдает все соответствующие инструкции и самоизолируется дома, – гласит сообщение.

Кейт Миддлтон и принц Эдвард, герцог КентскийКейт Миддлтон и Йен Хьюитт, член Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (фитнес-тренер Джо Уик между ними на ряд выше)

Напомним, в тот день компанию Кейт в королевской ложе международного теннисного турнира составили Салли Болтон, исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), покровителем которого с 2016 года является Кейт, и бывшая четвертая ракетка мира Тим Хенман. Также, судя по кадрам папарацци, Кейт также пообщалась с 85-летний принц Эдвард, герцог Кентский, который является двоюродным братом королевы Великобритании Елизаветы II. Однако у кого имено после матча тест показал положительный результат, не сообщается. Кенсингтонский дворец также подтвердил, что у герцогини Кембриджской нет никаких симптомов болезни, но прошла ли она тест и каков его результат, неизвестно.

По печальному стечению обстоятельств, именно сегодня Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом должна была присутствовать на двух мероприятиях, посвященных 73-й годовщине с момента образования Национальной службы здравоохранения Англии (NHS). Герцог Кембриджский появится на публике, в том числе на поминальной службе в Соборе Святого Павла в память погибшим от COVID-19, один, а герцогиня проведет 10 дней дома.

Кейт Миддлтон



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