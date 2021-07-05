 

Кулеба рассказал, сколько украинских компаний начали работу за рубежом с начала года

05.07.2021, 15:35, Новости дня
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“Чем больше денег украинский бизнес зарабатывает за границей, тем больше налогов идет в бюджет, больше рабочих мест создается, более уверенной становится Украина и тем больше маневра получают дипломаты”, – подчеркнул он.

По словам Кулебы, в 2020-м и 2021 годах МИД в координации с другими органами власти удалось открыть и восстановить доступ для более чем 50 товарных групп украинской продукции на рынки 15 зарубежных стран.

“Каждая украинская компания-экспортер может рассчитывать на нашу поддержку. Мы советуем, ведем за руку, помогаем найти партнеров за рубежом, выгодный рынок и продавать свои товары и услуги. В 2020 году мы получили 2797 обращений от бизнеса, а за первую половину 2021-го – уже 2625. Рост вдвое показывает, что бизнес доверяет МИД как институту, который оказывает реальную помощь”, – считает министр.

Контекст:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 мая говорил, что экспорт украинской продукции за первые четыре месяца 2021 года вырос почти на 20%.

“За последнее время открыто восемь новых рынков, в частности в страны Африки и Южной Америки. Поддержка наших экспортеров дает свой результат, и она будет усилена, в частности, посредством активной работы экспортно-кредитного агентства”, – говорил он.

С начала 2021 года почти на 50% вырос экспорт украинской продукции в Китай, США, Турцию, Великобританию, сообщил 5 июня Шмыгаль.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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