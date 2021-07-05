В Крыму нашли тело пропавшей после сильных ливней женщины

Женщину накануне унесло селевым потоком.

МЧС России 4 июля сообщал о гибели женщины, которую унесло селевым потоком в поселке Куйбышево, но позднее в ведомстве заявили, что не подтверждают ее гибель – женщина числится пропавшей без вести. Теперь ее тело нашли в селе Малое Садовое.

Контекст:

В аннексированном Крыму 4 июля прошли сильные ливни, в Бахчисарайском и Красногвардейском районах подтопило жилые дома. В селе Соколиное Бахчисарайского района произошел сход селевого потока. В районе объявили режим чрезвычайной ситуации местного значения из-за подтопления после ливней.

Синоптики говорили, что на территории Бахчисарайского района выпало до 70 мм осадков при месячной норме в 49 мм.

До этого в Крыму сильные дожди прошли 17–18 июня. В Ялте за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, еще один пропал без вести.

Стихия затронула Феодосию, Кировский район Крыма, затопило Керчь.

22 июня вышедшие из берегов реки в Ялте вернулись в свои русла, сообщили в МЧС РФ.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

—