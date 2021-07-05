 

В Крыму нашли тело пропавшей после сильных ливней женщины

05.07.2021, 15:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Женщину накануне унесло селевым потоком.

МЧС России 4 июля сообщал о гибели женщины, которую унесло селевым потоком в поселке Куйбышево, но позднее в ведомстве заявили, что не подтверждают ее гибель – женщина числится пропавшей без вести. Теперь ее тело нашли в селе Малое Садовое.

Контекст:

В аннексированном Крыму 4 июля прошли сильные ливни, в Бахчисарайском и Красногвардейском районах подтопило жилые дома. В селе Соколиное Бахчисарайского района произошел сход селевого потока. В районе объявили режим чрезвычайной ситуации местного значения из-за подтопления после ливней.

Синоптики говорили, что на территории Бахчисарайского района выпало до 70 мм осадков при месячной норме в 49 мм.

До этого в Крыму сильные дожди прошли 17–18 июня. В Ялте за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, еще один пропал без вести.

Стихия затронула Феодосию, Кировский район Крыма, затопило Керчь.

22 июня вышедшие из берегов реки в Ялте вернулись в свои русла, сообщили в МЧС РФ.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / «Уничтожить Дональда» – племянница Трампа разоблачает «нарциссизм» дяди в новой книге

10.01 / Российский лыжник второй год подряд стал победителем «Тур де Ски»

04.04 / Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений режима тишины на Донбассе – заявление

10.08 / Милиция применила газ для разгона протестующих в Минске

06.03 / В МИД Украины назвали предварительную причину аварии украинского автобуса в Польше

07.10 / Белоруссия возобновила поставки топлива в Россию

13.05 / Индуисты обмазываются навозом в поисках защиты от COVID-19

12.10 / Полное обновление организма человека происходит за 10 лет

09.03 / IT-эксперт оценил серьезность угрозы нападения военных хакеров США на Россию

05.05 / США провалили испытания баллистической ракеты Minuteman III

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика