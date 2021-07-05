Врач-пульмонолог оценил шансы Владимира Меньшова выжить

Врач-пульмонолог Сергей Пурясе оценил шансы режиссера Владимира Меньшова выжить. Создатель фильма «Москва слезам не верит» скончался в результате последствий коронавируса. У него развилась двусторонняя пневмония, отмечалась третья стадия дыхательной недостаточности.

Доктор объяснил, что при такой симптоматике человек задыхается, пребывая в состоянии покоя. Эта одышка считается критичной, поскольку отсутствует возможность компенсации затрат кислорода. В таком случае пациента необходимо помещать под аппарат ИВЛ, но он не всегда может помочь.

Меньшов скончался в результате остановки сердца. Она наступила из-за появления гипоксии в стволовой части головного мозга. Именно там находится центр, ответственный за управление дыханием. Когда в легких происходит гибель альвеол, то никакой аппарат ИВЛ не поможет. Есть шансы спасти человека, пока легочная ткань более-менее пропускает кислород и выпускает углекислый газ.

При COVID-19 в капиллярах может развиться тромбоз. В связи с этим важно пройти вакцинацию для профилактики коронавируса. Прививка не во всех случаях спасает от инфекции, но предотвращает риск развития тяжелых последствий.

На сегодняшний день в больнице с коронавирусом продолжает бороться жена Владимира Меньшова Вера Алентова. Информация о ее состоянии здоровья не разглашается.

Источник: tj.sputniknews.ru