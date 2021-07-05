 

Краско о здоровье Меньшова до коронавируса: “Ему было все труднее ходить”

05.07.2021, 15:30, Разное
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Актер Иван Краско пояснил о проблемах со здоровьем, которые были у покойного Владимира Меньшова до заражения коронавируса. Он заявил, что режиссеру становилось все тяжелее ходить.
Иван Краско уже выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной Владимира Меньшова. В ходе общения с журналистами актер вспомнил о своем общении с оскароносным режиссером. Он заявил, что и ранее обращал внимание на его проблемы со здоровьем.

Краско все время наблюдал за Владимиром Меньшовым, ему становилось все труднее ходить. В целом, у актера в голове сохранился положительный образ режиссера. Его имя у него ассоциируется с фильмом «Москва слезам не верит».

Больше всего артист ценил в Меньшова честность режиссера с самим собой и окружающими. Кроме того, мэтр обладал железными принципами и собственной позицией по любому вопросу.

Владимира Меньшова не стало 5 июля, его сердце остановилось в одной из столичных больниц на 82-м году жизни. Неделю назад режиссер попал в медучреждение с коронавирусом. У него развилась двустороння пневмония и острая дыхательная недостаточность. С COVID-19 продолжает бороться его супруга Вера Алентова.

Источник: www.5-tv.ru



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