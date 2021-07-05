Внучка Владимира Меньшова обнародовала архивный кадр с режиссером

Внучка покойного Владимира Меньшова Таисия Гордина опубликовала архивный снимок с режиссером. Трогательным кадром с дедушкой она поделилась в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.

Память режиссера почтил и его внук Андрей Годин. Он сделал репост публикации, которую обнародовала его мать Юлия Меньшова. Что касается Таисии Гординой, то на снимке она держит за руку знаменитого дедушку.

Владимир Меньшов скончался в результате последствий коронавирусной инфекции 5 июля. Неделю назад он получил позитивный тест на COVID-19. На первоначальном этапе болезнь протекала в легкой форме, но потом у режиссера развилась двусторонняя пневмония, появилась острая дыхательная недостаточность.



Изображение взято с: [email protected]_gordina

Создатель оскароносного фильма «Москва слезам не верит» будет похоронен на Новодевичьем кладбище 8 июня. В тот же день в 11 часов утра в Доме кино состоится гражданская панихида.

Источник: www.instagram.com