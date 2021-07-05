Бельгийский министр по делам семьи ушел в отставку из-за уменьшения количества однополых браков в стране

Бельгийский министр по делам семьи Антуа Фийон ушел в отставку из-за уменьшения количества однополых браков.

В должности он представлял правящую партию «Свободные либералы», занимал пост министра с 2018-ого по 2021-й год. Причиной такого решения стала тенденция уменьшения количества однополых семей, наблюдаемая в последние два года.

«Свободные либералы» сумели победить на парламентских выборах не в последнюю очередь благодаря сильной поддержке ЛГБТ-избирателей. Одним из центральных пунктов предвыборной программы партии стало обещание увеличить количество однополых браков в Бельгии.

– Мы много сделали за это время: упростили законы, провели рекламную кампанию. В Бельгии уже никто не стесняется вступать в однополый брак. А в некоторых социальных слоях общества это стало престижным, – заявил Фийон.

Возникшие проблемы эксперты связывают, прежде всего, с влиянием пандемии. Если количество новых однополых браков в Бельгии остается стабильным, то число разводов резко увеличилось.

– Пока мы еще не проводили исследование о причинах распада однополых семей, — признался Фийон. – Думаю, в большинстве случаев этому способствовала вынужденная социальная изоляция. Но не исключаю, что какая-то часть гомосексуалистов приняла решение стать гетеросексуалами.

Новым бельгийским министром по делам семьи станет фламандец Виктор Латэн — трансгендер в третьем поколении. Чиновник уже заявил о готовности радикально изменить семейное законодательство, вплоть до введения обязательных квот для однополых браков.

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