 

Собянин открыл один из крупнейших в Европе прививочных пунктов

05.07.2021, 15:24, Разное
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Прививочный центр в Гостином дворе сможет принимать до 50 человек одновременно, уточнил градоначальник. “Вполне возможно, если приток будет больше, будем увеличивать время работы, соответственно, увеличится и пропускная способность”, — сказал Собянин в ходе посещения центра.

Темпы вакцинации в Москве продолжают расти. Все больше жителей столицы хотят обезопасить себя, своих близких и окружающих от COVID-19.

По словам Собянина, первый компонент вакцины получили уже три миллиона человек. Мэр поблагодарил москвичей за ответственный подход к своему здоровью.

В июне ситуация с коронавирусом в столице резко ухудшилась: уровень заболеваемости и госпитализаций вырос в несколько раз. Все из-за индийского штамма – более опасного и агрессивного.

“Чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах”, — подчеркнул Собянин.

Привиться в Гостином дворе можно вакциной “Спутник V”. Второй компонент препарата вводят через три недели после первого. Предварительной записи не требуется, врач сам запишет дату второй прививки.

Посетители Гостиного двора могут быть уверены, что получат качественную и надежную вакцину. Для ее хранения оборудовано 11 морозильных камер.

Центр организован с соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности. Нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, во избежание больших скоплений потоки посетителей разведены. Пространство состоит из нескольких зон: ожидания, заполнения документов, осмотра врача и вакцинации.

Сделать прививку в Гостином дворе можно с 10 до 21 часа без выходных. Медицинским работникам помогают 50 сотрудников центров госуслуг “Мои документы” и 55 администраторов.

“В этом прекрасном атриуме созданы все условия, так что добро пожаловать”, — добавил градоначальник.

Напомним, что Москва стала первым городом мира, где началась масштабная бесплатная вакцинация от COVID-19. В городе действуют около 300 прививочных пунктов, из них более 40 – в павильонах “Здоровая Москва”.



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