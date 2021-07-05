 

В Киеве радикалы напали на магазин из-за сотрудничества бренда с певцом Дорном

05.07.2021, 15:12, Новости дня
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Украинские националисты напали на магазин Puma в Киеве из-за того, что бренд сотрудничает с певцом Иваном Дорном, передают СМИ.

«В киевском ТРЦ Sky Mall националисты атаковали магазин спортивных товаров Puma из-за того, что компания сотрудничает с музыкантом Иваном Дорном. Видео последствий нападения в Facebook опубликовал радикал Сергей Стерненко (экс-глава одесской ячейки, запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор»)», – информирует Страна.ua.

Уточняется, что радикалы разрисовали пол перед входом магазин Puma надписями: «Спонсор сепара», «Террористы», «Бизнес на крови». Издание отмечает, что, по мнению радикалов, бренд должен был прекратить сотрудничество с Дорном, так как он «пророссийский коллаборант».

Ранее в Киеве на концерте российского рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста, группа радикально настроенных украинских националистов бросила дымовую шашку в поклонников артиста.



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