 

МГУ перестал допускать к работе не прошедших вакцинацию сотрудников

05.07.2021, 15:12, Новости дня
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Сотрудники Московского государственного университета им. Ломоносова, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не имеющие медотвода и не переболевшие COVID-19, не будут допускаться на рабочие места, сообщили в вузе.

«Для того чтобы остановить пандемию, мэром Москвы и главным государственным санитарным врачом приняты решения по вакцинации сотрудников организаций и учреждений. Чтобы обеспечить безопасность студентов и сотрудников Московского (государственного) университета, штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В то же время допускается присутствие на рабочих местах сотрудников, привитых первым компонентом вакцины (в случае вакцинации по двухкомпонентной схеме), отметили в вузе.

Ранее сообщалось, что большинство вузов будут переводить отказывающихся от вакцинации без причины студентов на индивидуальный план обучения.



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