 

Стало известно о переносе запуска российского модуля «Наука» к МКС

05.07.2021, 15:12, Новости дня
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Запуск к Международной космической станции (МКС) российского Многоцелевого лабораторного модуля «Наука» отложен на 21 июля, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуск модуля намечается на 21 июля, его стыковка с МКС – на 29 июля», – сказал источник РИА «Новости».

Запуск модуля ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур планировался на 15 июля, а его стыковка с МКС – на 23 июля. Однако 1 июля в пресс-службе «Роскосмоса» РИА Новости сообщили, что на модуле при подготовке к запуску на Байконуре было обнаружено «замечание» и его возвратили с заправки топливом в монтажно-испытательный корпус для устранения проблемы.

С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Запуск модуля планировался 15 июля.

Однако многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» для Международной космической станции был возвращен в монтажно-испытательный корпус, поскольку необходимо устранить замечание.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что дата запуска российского модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС) будет согласована с США.



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