Джулия Робертс поделилась редким фото с мужем по случаю годовщины свадьбы

4 июля для Джулии Робертс и ее мужа Дэниела Модера – не только общенациональный праздник (в этот день Штаты празднуют День независимости), но и важная личная дата. В этот день 19 лет назад актриса и кинооператор стали мужем и женой. По случаю годовщины голливудская звезда поделилась редкой общей фотографией с супругом в Instagram и поздравила любимого публично.

19 лет. И это только начало, – написала Джулия.

Дэниел Модер и Джулия Робертс

Дэниел тоже отметил дату свадьбы, опубликовав фото из архива, которое было сделано до свадьбы и рассказал историю снимка.

Сегодня мы начинаем наш 20-й год брака. Эта фотография была сделана на пыльной дороге до этой великой идеи пожениться. Просто однажды я ухватился за эту прекрасную девушку. Это был эпический день, – поделился воспоминаниями Дэниел.

Дэниел Модер и Джулия Робертс

Дэниел и Джулия ведут довольно закрытый образ жизни, редко появляясь вместе на публике, и еще реже со своими тремя детьми – пара воспитывает 16-летних двойняшек Хэзел и Финнеаса и 14-летнего сына Генри. Оградить свою семью от внимания общественности было осознанным решением, ведь их путь к семейному счастью не был простым.

Дэниел Модер и Джулия Робертс с детьми

Когда они познакомились на съемках фильма “Мексиканец” в 2000 году, сын голливудского продюсера Майка Модера Дэнни был четыре года как женат на визажисте Вере. А за плечами у Джулии были романы с самыми известными мужчинами Голливуда – Лиамом Нисоном, Диланом Макдермоттом, Джейсоном Патриком, Мэттью Перри, Бенжамином Брэттом и еще двухлетний брак с кантри-певцом Лайлом Ловеттом. Она слыла ветреной особой и сбежавшей невестой – актера Кифера Сазерленда Джулия бросила накануне свадьбы, прямо как в фильме.

Впрочем, встретив Дэниела, Джулия решила, что готова стать примерной женой, потому что он был не такой, как ее бывшие:

Он настоящий мужчина, серьезный и бескорыстный. Он всегда отвечает за свои слова и никогда не будет винить кого-то в своем выборе. Ни недовольные выбором сына родители, ни тот факт, что Дэниел был еще женат, не смогли остановить Джулию. Поговаривали, что актриса просто “купила развод” для любимого, предложив Вере Модер такую сумму отступных, от которой та не смогла отказаться. Через два месяца после того, как развод Дэнни был завершен, 4 июля 2002 года Джулия и ее возлюбленный поженились. Историю любви Джулии и Дэниела читайте здесь.

Дэниел Модер и Джулия Робертс с детьми