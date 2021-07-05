 

В Москве стартовали клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках

05.07.2021, 14:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

В исследовании участвуют 100 детей 12-17 лет, которые не болели COVID-19, не имеют противопоказаний к вакцинации и других медицинских ограничений. Набор добровольцев провели детские городские поликлиники среди учащихся московских школ. В июне родители подростков получили приглашения поучаствовать в клинических испытаниях вакцины «Спутник V» через школьные электронные журналы.

Вакцинация будет проводиться препаратом «Спутник V», но в меньшей дозировке, чем для взрослых людей. Во время введения первой и второй дозы участники будут находиться под наблюдением медицинских работниках в изолированных боксах в течение трех дней. После получения обоих компонентов вакцины дети должны будут периодически наблюдаться у врача и вести дневник самочувствия через мобильное приложение.

Третья фаза клинических испытаний пройдет в детских поликлиниках с участием 250 детей, сроки исследования пока не называются. Предполагается, что в конце лета начнется набор добровольцев. Испытания завершатся через год, и только после этого будет принято решение о включении детей 12-17 лет в программу массовой вакцинации от COVID-19, уточнили в мэрии.

В марте глава научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал клинические испытания на детях интраназальной формы препарата «Спутник V». По словам ученого, исследования будут проводиться на разных возрастных группах и будут завершены к концу 2021 года.

«Это, безусловно, очень щадящая и удобная форма вакцинации детей, особенно детей маленького возраста», — сообщил Гинцбург и добавил, что она практически не имеет побочных эффектов. Предположительно, вакцина будет одобрена для применения с 4 лет, но, возможно, в перспективе она будет применяться и для более раннего возраста.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.04 / Мнение: Почему он начал стрелять?

18.08 / Власти Белоруссии выплатят компенсацию пострадавшим силовикам на протестах в виде недельного премиума и 1000 золота World of Tanks

20.05 / Металл мудрости для ветреных и неосмотрительных: энергетика мельхиора, в чем помогает сплав

22.11 / Японские ученые “усовершенствовали” тараканов для выполнения работ

09.05 / В РПЦ рассмотрят предложение о канонизации маршала Жукова

03.08 / Таинственно пропавший из парка, а потом вернувшийся огромный валун обрастает загадками

12.11 / На Коновалова надежды нет: доведенные до отчаяния хакасские медики обратились к Путину и Шойгу

25.06 / Раскулачивание-лайт

26.04 / Володин сообщил о внесении в Госдуму законопроектов в рамках послания президента

09.11 / Мнение: Алиев заявил о взятии Шуши

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика