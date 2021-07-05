В Москве стартовали клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках



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В исследовании участвуют 100 детей 12-17 лет, которые не болели COVID-19, не имеют противопоказаний к вакцинации и других медицинских ограничений. Набор добровольцев провели детские городские поликлиники среди учащихся московских школ. В июне родители подростков получили приглашения поучаствовать в клинических испытаниях вакцины «Спутник V» через школьные электронные журналы.

Вакцинация будет проводиться препаратом «Спутник V», но в меньшей дозировке, чем для взрослых людей. Во время введения первой и второй дозы участники будут находиться под наблюдением медицинских работниках в изолированных боксах в течение трех дней. После получения обоих компонентов вакцины дети должны будут периодически наблюдаться у врача и вести дневник самочувствия через мобильное приложение.

Третья фаза клинических испытаний пройдет в детских поликлиниках с участием 250 детей, сроки исследования пока не называются. Предполагается, что в конце лета начнется набор добровольцев. Испытания завершатся через год, и только после этого будет принято решение о включении детей 12-17 лет в программу массовой вакцинации от COVID-19, уточнили в мэрии.

В марте глава научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал клинические испытания на детях интраназальной формы препарата «Спутник V». По словам ученого, исследования будут проводиться на разных возрастных группах и будут завершены к концу 2021 года.

«Это, безусловно, очень щадящая и удобная форма вакцинации детей, особенно детей маленького возраста», — сообщил Гинцбург и добавил, что она практически не имеет побочных эффектов. Предположительно, вакцина будет одобрена для применения с 4 лет, но, возможно, в перспективе она будет применяться и для более раннего возраста.