Офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве

В пресс-службе добавили, что Литва – это первая страна ЕС, которая дала белорусской оппозиции дипломатический статус, и уже ведется работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах.

“Я благодарю Литву за ту огромную поддержку, которую и весь белорусский народ, и я лично получили за эти месяцы. Беларусь – это не [считающий себя президентом Александр] Лукашенко, а белорусский народ. И теперь это признано официально”, – отметила она.

“Сегодня вручил лидеру демократической Беларуси Светлане Тихановской документ об аккредитации представительства белорусской демократии. Этот шаг выражает нашу неизменную поддержку народу Беларуси, стремящемуся к демократическим изменениям в своей стране”, – цитирует министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса пресс-служба МИД страны в Twitter.

FM * @GLandsbergis: Today I handed the leader of democratic BY @Tsihanouskaya an accreditation note of Belarusian democracy representative office. This step expresses our continuous support to the people of Belarus aspiring for democratic changes in their country. #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/tJMTCbmZGN

— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) July 5, 2021

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

