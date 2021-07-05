Сеть АЗС Glusco возобновляет работу с новым владельцем – СМИ

“Это технический запуск, проверка настройки систем. Надеемся, что в ближайшие дни новый собственник запустит полноценную работу сети”, – сообщил он.

По информации портала, логотип и надпись Glusco сейчас закрыты черной пленкой.

Контекст:

В марте Служба безопасности Украины заявила о разоблачении масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов и масштабных обысках по всей стране. Источник издания “ГОРДОН” в правоохранительных органах сообщал, что речь идет о сети Glusco.

Как писало агентство LIGA.net в Telegram, Glusco, по неофициальным данным, контролируют структуры, связанные с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Также об этом сообщало агентство “Интерфакс-Украина”.

11 марта на трех нефтебазах и 105 автозаправочных комплексах сети ООО “Глуско Ритейл” провели обыски в рамках уголовного производства. В Glusco называли действия правоохранителей “недопустимыми”, а обвинения – “абсурдными”.

14 июня пресс-служба Государственной фискальной службы сообщила, что ГФС наложила арест на корпоративные права группы компаний, которая завозили нефтепродукты из РФ. “РБК-Украина” написало, что речь идет о сети АЗС Glusco.

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