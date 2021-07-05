 

В приложении “Дія” появились первые COVID-сертификаты для вакцинированных. Для переболевших и сдавших ПЦР-тест ожидаются в течение июля

05.07.2021, 14:40, Новости дня
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“Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных, а уже в течение июля планируем запустить также ПЦР-тестирование и для тех, кто переболел, – написал первый замглавы Минцифры. – Главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации. Работаем над этой проблемой, чтобы все вакцинированы смогли увидеть свои сертификаты, а также над минимизацией дальнейших ошибок врачами при внесении данных”.

Вискуб отметил, что сейчас введены два вида сертификатов: международный (для путешествий после завершения процедуры признания) и внутренний (например, для посещение массовых мероприятий на территории Украины).

“На этой неделе начнем проходить самооценку готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, после чего будет официальная оценка и процесс заключения международных соглашений”, – подчеркнул первый замглавы Минцифры.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3255893437971007&id=100006511476840

В свою очередь в МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами, в частности с Грузией, Турцией и Мальтой. В Офисе вице-премьер-министра по евроинтеграции добавили, что работа по признанию COVID-сертификатов идет с Кипром и Францией.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине.

Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

На заседании правительства 30 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной активизировать работу относительно аудита украинского COVID-сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

Как отмечал пресс-центр правительства, с 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов. Принять участие в нем могут люди, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Для этого нужно пройти регистрацию на портале “Дія”.

Ранее, с 11 июня, сертификаты о вакцинации от COVID-19 взаимно признали Венгрия и Украина. Венгрия – первая страна ЕС, признавшая украинское свидетельство о полной иммунизации против коронавируса.

Для полностью вакцинированных туристов из Украины также открыли свои границы Эстония, Австрия и Нидерланды. Кроме того, Германия, Словения, Греция, Ирландия, Испания, Исландия и Швеция открыли границы для иностранных туристов, привитых индийским препаратом Covishield (которым вакцинировали в Украине), сообщала BBC News.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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